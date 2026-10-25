Ver el Barcelona vs Real Madrid desde una zona VIP puede costar más de 40 mil pesos: qué incluyen las entradas

Barcelona y Real Madrid protagonizan uno de los partidos más esperados del futbol internacional. Sin embargo, la experiencia de asistir al Spotify Camp Nou puede ser muy diferente según la localidad elegida. Además de las entradas convencionales, existen opciones para quienes buscan disfrutar del encuentro con mayores comodidades y servicios exclusivos, pero a un precio sumamente mayor.

El Clásico de este domingo 25 de octubre, correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga, cuenta con localidades premium cuyos precios pueden representar un desembolso importante para los aficionados mexicanos. Y es que algunas alternativas permiten seguir las acciones desde posiciones cercanas al terreno de juego, aunque el costo aumenta considerablemente.

¿Cuánto cuestan las entradas VIP para el Barcelona vs Real Madrid?

Durante la comercialización del encuentro, las entradas Balcony Gol se ofrecieron desde 2,050 euros, equivalentes a aproximadamente 42,880 pesos mexicanos. Esta categoría contempla asientos premium en las primeras filas de la segunda gradería.

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Por su parte, Balcony Córner apareció con un precio de 2,450 euros, alrededor de 51,246 pesos, mientras que Balcony Lateral alcanzó los 2,950 euros, unos 61,705 pesos. Esta última opción ofrece una perspectiva panorámica del campo. Las conversiones toman como referencia un cambio aproximado de 20.92 pesos por euro.

Cabe destacar que estos son precios publicados durante la venta del partido. Los importes pueden modificarse según la demanda y la disponibilidad, por lo que no representan una garantía de compra al mismo costo.

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¿Qué incluyen las entradas VIP para el Clásico?

De acuerdo con la información oficial del Barcelona, la categoría VIP contempla el mejor asiento estándar garantizado, con localidades contiguas, acceso sin filas a una sala VIP y un bufet de alta calidad.

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Por otro lado, VIP Premium incorpora un asiento premium, con mayor comodidad y ubicación preferencial, además del acceso a la sala VIP, bufet y barra libre. Por esta razón, los beneficios deben revisarse según el producto contratado, ya que ambas categorías tienen características diferentes.

Las entradas más exclusivas superan los 100 mil pesos mexicanos

Quienes buscan vivir el Barcelona vs Real Madrid a la altura de la cancha tienen opciones todavía más costosas. Las localidades Pitch Row Lateral y Pitch Row Tribuna se publicaron en 5,500 euros por persona.

Esta cantidad equivale a aproximadamente 115 mil pesos mexicanos por una sola entrada. Su principal atractivo es la ubicación a la altura del terreno de juego, una perspectiva distinta para seguir cada jugada del Clásico.