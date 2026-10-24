Jugó en Juárez y casi se queda sin equipo: ahora es indispensable en Cruz Azul

Gabriel “Toro” Fernández pasó de quedarse sin equipo a recuperar un lugar importante en Cruz Azul. Antes de ello, el delantero tuvo que superar una lesión de rodilla que lo mantuvo 8 meses fuera de las canchas y una etapa en el FC Juárez, que acaba de eliminar de Liguilla al Necaxa.

El paso de Fernández por FC Juárez

El uruguayo jugó en su país y España con Celta de Vigo y Real Zaragoza. Su llegada a la Liga BBVA MX fue con FC Juárez para el Apertura 2021, equipo en el que permaneció hasta 2023, cuando se marchó a Pumas, que viene de sufrir una derrota ante Santos Laguna.

Fernández pasó de quedarse sin equipo a recuperar un lugar importante en Cruz Azul.|Club de Futbol Cruz Azul

Durante el Apertura 2022, Fernández disputó 17 partidos con los Bravos y anotó seis goles. Después dejó la institución fronteriza para incorporarse a Pumas, club en el que encontró una etapa productiva: en el Apertura 2023 marcó siete tantos en 20 encuentros, cinco durante la fase regular y dos en la Liguilla.

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La lesión de Toro con Cruz Azul

El inicio del atacante con Cruz Azul sufrió un contratiempo en febrero de 2024, cuando el delantero padeció una lesión de ligamentos en la rodilla. El problema lo apartó de las canchas durante ocho meses y frenó su adaptación al conjunto cementero.

El regreso del "Toro" ocurrió el 23 de octubre de 2024, durante el partido en el que Cruz Azul derrotó 4-0 a FC Juárez. Fernández ingresó al minuto 72 y anotó poco después de entrar al campo.

De casi quedarse sin equipo a brillar con Cruz Azul

En octubre de 2025, Fernández reveló en entrevista con TV Azteca Deportes que estuvo a punto de salir de la institución al comienzo del Apertura de ese año. El futbolista reconoció que la noticia lo afectó y que pasó cerca de diez días con incertidumbre sobre su futuro.

Después de no concretarse un fichaje bomba, el conjunto celeste optó por conservar al ex de Pumas, quien ya había sido mandado a la categoría Sub-21. Ahora, es el delantero estrella de la Máquina y fue pieza clave en la obtención de la décima.