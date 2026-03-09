OFICIAL: este es el sueldo actual de Luis Malagón en el América en el Clausura 2026 POR HORA

Luis Malagón está perdiendo la carrera por ser el portero titular de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fue suplente en el último juego del América donde derrotaron a Querétaro por la Jornada 10 del Clausura 2026, pero aún así se mantiene como uno de los futbolistas azulcremas con mayor salario en la actualidad.

Diversos reportes indican que Malagón goza de un salario anual de 25 millones de pesos jugando para las Águilas del América. Esto quiere decir que obtiene cerca de 70 mil pesos por día, equivalentes a 2,500 pesos por hora. A la conversión al día de hoy, esta cantidad de dinero equivale a 140 dólares por hora aproximadamente.

Luis Malagon of America during the 9th round match between America and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 04, 2026 in Mexico City, Mexico.|Cortesia Club Juarez/Cortesia Club Juarez

Esta cantidad de dinero coloca a Malagón como uno de los porteros con mayor salario dentro de la Liga BBVA MX. Pese a su jerarquía, el cancerbero de 29 años ha perdido la titularidad en el equipo de André Jardine, quien aseguró que esta decisión ya estaba planeada previo al juego contra los Gallos Blancos.

André Jardine justifica la suplencia de Malagón

Tras la victoria del América frente a Querétaro, el entrenador brasileño explicó en conferencia de prensa por qué mandó a la banca a su portero titular: “Ya estaba previsto, valorado desde hace tiempo, ya lo sabíamos, íbamos a poner a Cota otra vez, después de Mazatlán veremos el panorama para decidir los partidos en los que Cota va a jugar.

En la fecha FIFA tenemos amistoso con Tigres y va a atajar Cota. Malagón sabe que buscamos lo mejor para el grupo, necesitamos que todos jueguen, somos transparentes con los jugadores, al final, el equipo es lo importante”, comentó Jardine para despejar dudas.

Malagón ya no sería titular en el Mundial 2026

Es prácticamente un hecho que Malagón formará parte de los porteros que viajarán con la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026. Sin embargo, las posibilidades de ser titular en el torneo son muy bajas.

Javier Aguirre, entrenador de México, ha optado por colocar como titular a Raúl Rangel de Chivas en los últimos juegos. Si bien su rendimiento no ha sido el esperado en la Liga BBVA MX durante las últimas jornadas, este pelearía la titularidad con Guillermo Ochoa, mientras que Malagón pasaría a un segundo plano.

Aún restan menos de tres meses para que el torneo comience, por lo que la decisión de Aguirre podría cambiar. No obstante, el guardameta del América corre por detrás de sus competidores.

