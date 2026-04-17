¡Sin descanso! El complicado calendario que tendrá Toluca con Concachampions y Liga BBVA MX

El conjunto de Toluca tendrá un calendario bastante apretado y complicado en el cierra de la Liga BBVA MX, en la Liguilla y en la Concachampions. Motivo por el que Mohamed tendrá que cuidar la carga en sus jugadores.

Gran momento para recordar estas joyitas del 9️⃣ y 2️⃣6️⃣ 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/TDtOC6qeJ4 — Toluca FC (@TolucaFC) April 17, 2026

El calendario de Toluca en la Liga BBVA MX

Los Diablos les queda por disputar tres jornadas en la Liga BBVA MX, estan cerca de poder clasificar directo a la Liguilla por lo que seguiran compitiendo en el torneo.

Los tres juegos que tendrá Toluca todavía son:



América vs Toluca Jornada 15

Mazatlán vs Toluca Jornada 16

Toluca vs León Jornada 17

Para que no hagas planes esos días... 📔



Tenemos una cita en las semis the @TheChampions 😏 pic.twitter.com/D5F6TGUQy4 — Toluca FC (@TolucaFC) April 17, 2026

Los tres juegos son en jornada doble, por lo que será en menos de una semana que los dispute. Posteriormente, jugaría los Cuartos de Final en caso de amarrar su pase a la liguilla y en la misma semana tendría que jugar las Semifinales de Concachampions ante Nashville, por lo que tendría juego de doble semana.

Si logra avanzar a Semifinales, nuevamente tendría que disputar juego entre semana y fin de semana. En caso de llegar a la final, nuevamente sería juego entre semana y fin de semana. Por último, una semana posterior, estaría jugando la final de Concachampions el 30 de mayo de 2026 a partido único, por lo que tendría un cierre bastante apretado pero con posibilidad de plear por dos campeonatos.