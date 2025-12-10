CONFIRMADO: El rival de América en la Concachampions 2026

El Club América conoció su destino en la Concacaf Champions Cup, las Águilas enfrentarán al Olimpia de Honduras en la primera ronda del certamen internacional. En el papel, el cuadro dirigido por André Jardine parte como amplio favorito para llevarse la serie contra los centroamericanos, aunque no es secreto que en algunas ocasiones el partido en patio ajeno suele complicarse para los equipos mexicanos (Real Estelí es un ejemplo).

De hecho, las Águilas podrían enfrentarse al Inter Miami de Lionel Messi si todo sale como muchos aficionados y periodistas podrían pronosticar. En la ronda de 16avos les tocaría el Philadelphia Union (tomando en cuenta que el club de la MLS gana su serie contra el Defence Force) y el ganador de esta serie tendrá que medirse al ganador de la serie entre el club de la Florida y muy probablemente el Nashville FC.

¿Cómo le fue a los otros clubes mexicanos?

Los Pumas de la UNAM se verán las caras con el San Diego FC de Hirving Lozano y el ganador de esta llave se tendrá que enfrentar con los Diablos Rojos del Toluca. Por otro lado, en la primera ronda, Cruz Azul y Vancouver FC se verán en este torneo en un duelo que se pinta celeste en el papel.

Rayados de Monterrey salió un poco mejor librado en el sorteo, la Pandilla tendrá una serie contra Xelajú y finalmente, los Tigres de la UANL recibirán al Forge FC. Cabe recordar que, Toluca, Inter Miami, Mt Pleasant, Seattle Sounders y Alajuelense son los clubes que directamente están en la ronda de los 16 avos de final.