ÚLTIMA HORA: América va por estrella de Cruz Azul para el Clausura 2026

El futbol de estufa comienza a hacer de las suyas y ya salió un primer rumor que podría mover todo el mercado del futbol mexicano. Mateusz Bogusz interesaría al Club América de cara al torneo Clausura 2026 y el volante polaco podría dejar las filas de Cruz Azul para enfilarse en la plantilla del acérrimo rival.

Te puede interesar; La jugada secreta de Larcamón: la alineación que podría cambiarlo todo ante Flamengo

Y es que no es secreto que el ex jugador de Los Angeles Football Club quiere actividad y justamente en la Máquina Celeste de Nicolás Larcamón no la tiene como le gustaría. Con ello, la directiva de las Águilas pondría su vista en él y Bogusz no le haría el feo a una posible propuesta. Cabe recordar que, si se quedara en el América, el polaco no tendría que cambiar su residencia ni mover mucho de su vida personal al ser la misma ciudad.

Vínculo vigente con Cruz Azul

Cualquier club que quiera hacerse de los servicios de Bogusz, ya sea en préstamo o compra definitiva tendrá que ir con la Máquina Celeste a negociar. El volante europeo tiene contrato hasta diciembre de 2025 con el club de La Noria y si lo quieren, tendrán que desembolsar una buena cantidad ya que el equipo mexicano puso en la mesa casi nueve millones de euros por él según el portal especializado Transfermarkt.

Finalmente, Bogusz viajó con el resto de sus compañeros a suelo qatarí en busca de vencer al Flamengo (actual monarca de la Copa Libertadores) en el Derbi de las Américas. Recuerda que podrás seguir las acciones del cotejo ante el club brasileño por la narración de aztecadeportes.com.