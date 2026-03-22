CONFIRMADO: España jugará vs Perú en México, en el mismo mes en el que arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026

Rumores indicaban que España enfrentaría en Puebla a Chile, lo cual no fue del todo preciso pues finalmente será Perú al combinado que la selección europea enfrente en México al parecer solo días antes de que arranque la Copa Mundial de la FIFA.

El presidente de la Federación Peruana, Agustín Lozano participó en un evento público y fue cuestionado sobre un partido contra España y abiertamente habló sobre un encuentro que está agendado para junio en México.

Ahora todo parece apuntar a que en efecto, será en el Estadio Cuauhtémoc donde estas dos escuadras midan fuerzas y teniendo como fecha estimada el 8 de junio, día en el que los mexicanos podrían ver a las estrellas de una de las selecciones favoritas a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Para junio tenemos un partido en México contra España y hay otro pendiente que no se ha cerrado. A ver qué puse pueda gestionar para el director deportivo", comentó Agustín Lozano en representación de Perú, que servirá de rival de preparación para España y parece que para otro equipo.

Partido de Perú vs España, pronto sería revelado

Ya con este preámbulo parece que será muy pronto cuando autoridades de Perú, de España y del México especialmente autoridades de Puebla las que se encarguen de este anuncio en caso de se confime que el juego se celebre en el Estadio Cuauhtémoc.