¡CONFIRMADO! Nuevo mexicano a Europa; no es Lira ni Reyes

Mientras en México todos esperan el mensaje definitivo de los traspasos de Erik Lira e Israel Reyes, un juvenil de 22 años dio el salto al futbol de dicho continente. El nombre del canterano del Atlas es Jorge Luis Guzmán Rodríguez, quien en su última etapa como futbolista militó en las filas del Tapatío. Así se dio el traspaso de este mexicano a Bosnia Herzegovina.

¿Quién es Jorge Luis Guzmán?

Con 22 años, el futbolista que se desempeña por la banda izquierda es un canterano de los rojinegros del Atlas. Hizo toda su formación allí, teniendo incluso participación con el primer equipo en partidos oficiales. Sin embargo, no consolidó su paso por dicha institución y apostó por la plataforma que ha sido el Tapatío para muchos juveniles mexicanos.

Justamente en la filial del Guadalajara, el juvenil participó desde la segunda mitad del 2025. Acumuló 28 participaciones, dos goles y ocho asistencias en casi 1800 minutos. Pero como ha sido una constante cada vez más vista, el canterano de La Academia probará Europa a su corta edad, buscando la consolidación no encontrada en México.

Y es que precisamente esta forma de actuar se volvió una constante entre el mexicano joven que no encuentra oportunidades en la Liga BBVA MX. Logran acuerdos con algunos clubes de ligas no tan poderosas (o incluso de las mejores de dicho continente) para intentar la proeza de ganarse un sitio como extranjeros. Por ello, Bosnia fue quien recibió a Jorge Guzmán, específicamente en el FK Zeljeznicar.

¿Algún otro mexicano saldrá a Europa en este verano?

Como se comentó desde un inicio, los dos grandes casos de los cuales el país está al pendiente es el de los futbolistas de Cruz Azul y América. Sin embargo, hay algo de tensión, pues aunque se espera que se logren los acuerdos lo antes posible… no hay ofertas que convenzan a ambas directivas. Se dice que los primeros ofrecimientos llegados desde Francia e Italia no fueron del todo bien aceptados por las respectivas partes administrativas. Pero pensando de manera positiva, Lira irá al Mónaco y Reyes llegaría a la Roma.