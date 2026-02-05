ÚLTIMA HORA: Cruz Azul tiene nuevo delantero para el Clausura 2026

Este miércoles 4 de febrero del 2026, se ha confirmado que Cruz Azul ya tiene asegurado a un delantero como refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

El colaborador de TV Azteca Deportes, Mauricio Gutiérrez ha podido confirmar queel delantero Christian Ebere será el nuevo refuerzo de la Máquina. De igual forma, César Luis Merlo detalló que el jugador llegaría por tres años con el equipo.

🚨Christian Ebere es nuevo refuerzo de Cruz Azul. Firmará por 3 años. #TratoHecho ⬇️ https://t.co/RrFwCLjZ0u pic.twitter.com/gf1Fuq0LVh — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 4, 2026

Por el momento, Cruz Azul no ha confirmado la llegada de Christian Ebere al equipo, pero es cuestión de horas para que se de a conocer que es nuevo refuerzo del equipo pues hoy habría arreglado su visa de trabajo para llegar a México.

¿Quién es Christian Ebere?

Christian Ebere es delantero de 27 años de edad nacido en Nigeria. Juega por las bandas pero igualmente puede ser delantero centro. Ha pasado por equipos como: Club Plaza Colonia, Club Nacional, Paraná Clube, Pouso Alegre FC, CA Metropolitano, Vila Nova Futebol Clube, etc.

Su carrera se ha destacado principalmente en Brasil y Uruguay. Liga en las que ha conseguido concretar 150 encuentros en los que acumula 9504 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado 34 goles y ha dado 12 asistencias.

¿Cómo juega Christian Ebere?

Su estilo de juego se caracteriza por una combinación de potencia física, velocidad y capacidad para desequilibrar defensas rivales, lo que lo convierte en una amenaza constante en el área y en transiciones rápidas.

Destaca por su robustez y fuerza, que le permiten imponerse en duelos individuales y ante defensas cerradas, junto con una buena aceleración en espacios cortos y habilidad para driblar en situaciones específicas.

