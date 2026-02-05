ÚLTIMA HORA: Confirman salida de futbolista clave en el América para el Clausura 2026

América lleva varias bajas claves en el Clausura 2026 y este jueves 5 de febrero del 2026, han confirmado que el equipo de Coapa estaría cerca de tener una más, ahora en el ataque del equipo.

César Luis Merlo dio a conocer en sus redes sociales que Rodrigo Aguirre saldría del equipo en el Clausura 2026, luego de varias semanas de rumores que lo ponían fuera del club, el periodista ha confirmado que el movimiento se ha destrabado y su siguiente destino sería Tigres.

"🚨Se destrabó la llegada de Rodrigo Aguirre a Tigres.

*️⃣Deja el América de manera definitiva y en las próximas horas hará la revisión médica y firmará su contrato por 3 años".

Si bien por el momento, ninguno de los equipos ha dicho algo respecto sobre la salida o llegada de Aguirre pero se espera que en las próximas horas se confirme de forma oficial la noticia.

Los números de Rodrigo Aguirre

Rodrigo 'Búfalo' Aguirre dejaría al América luego de tres torneos. En ese tiempo logró acumular un total de 58 juegos disputados, con 2770 minutos en el terreno de juego en los que marcó 16 goles y logró dar una asistencia. En lo que lleva de carrera, acumula 392 partidos en los que ha marcado un total de 97 goles y ha dado 29 asistencias.