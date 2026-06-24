Conoce el gran deseo de Guillermo Almada para reforzar al América; esto costaría

El Club América sigue con su preparación de cara al Apertura 2026, lo cual significa que la directiva continúa en la búsqueda de refuerzos para competir de la mejor manera. Sin embargo, la afición ya mete presión para anunciar algún movimiento. Y mientras dichos reclamos crecen, se indica que Guillermo Almada “exigió” el fichaje de Facundo Bernal. Esto se sabe de este futbolista sudamericano.

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¿Quién es Facundo Bernal, petición de Guillermo Almada?

En las horas recientes se indicó que Guillermo Almada quiere que la directiva haga un esfuerzo mayúsculo por la ficha de este juvenil sudamericano. Facundo Bernal tiene 22 años y se formó en su país con el Defensor SC, sin embargo en el 2024 llegó la gran oportunidad de su carrera, cuando el Fluminense de Brasil se fijó en él, club con el que tiene contrato hasta 2028.

Desde su llegada, en estos dos años con el club del Brasileirao, ha concretado 83 participaciones donde acumuló 4181 minutos. La realidad es que es un hombre constante y de la confianza del cuerpo técnico. Sin embargo, en el presente año no ha tenido la actividad como gran referente, pues en la liga inició de suplente.

Dicho ese contexto, se reporta que Guillermo Almada le quiere como su gran fichaje, aunque el tema monetario sería un impedimento. Con dos años todavía por cumplir en su contrato, el juvenil charrúa saldría de Brasil si los de Coapa desembolsan - según las estimaciones - 10 millones de dólares o más. Dependiendo de las negociaciones, se indica que el club sudamericano incluso rechazó una oferta europea de 10 MDD en este mismo 2026. Entonces toca esperar.

¿América ya tiene fichajes amarrados para Guillermo Almada?

Este nuevo mercado de fichajes se torna tal como lo que ha sucedido en los torneos recientes con el conjunto de la capital mexicana. El enfado de la afición es mayúsculo, pues a menos de un mes de iniciar el Apertura 2026 no se ha anunciado ningún fichaje. Por el momento se confirman solamente bajas y caídas de negociaciones por perfiles como el de Luis Chávez, Juan Brunetta y otros futbolistas por los que se muestra interés. Por ello, parece que Guillermo Almada tendrá que esperar un poco para que la directiva le tenga buenas noticias.