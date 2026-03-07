¡Control BRUTAL de Correa y dispara por encima! Tigres vs Monterrey | Jornada 10 | CL 2026 | Liga MX
¡Qué jugada! El delantero Ángel Correa demuestra su calidad al bajar el balón con gran técnica, acomodarse y sacar un disparo que pasa muy cerca del arco. Una acción que levantó a los aficionados por la gran habilidad del jugador y que estuvo cerca de convertirse en un gol espectacular.
