¡Control BRUTAL de Correa y dispara por encima! Tigres vs Monterrey | Jornada 10 | CL 2026 | Liga MX

¡Qué jugada! El delantero Ángel Correa demuestra su calidad al bajar el balón con gran técnica, acomodarse y sacar un disparo que pasa muy cerca del arco. Una acción que levantó a los aficionados por la gran habilidad del jugador y que estuvo cerca de convertirse en un gol espectacular.

Por: Azteca Deportes

