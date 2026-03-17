¡ESCÁNDALO! Senegal pierde la Copa Africana 2025 y hay nuevo campeón

Este martes 17 de marzo del 2026, la Comisión de Apelación de la Copa Africana de Naciones (CAF) informó que hay un nuevo campeón de la Copa Africana de Naciones 2025.

A pesar de que Senegal había logrado imponerse y se proclamó campeón al ganar 1-0, con la decisión, el nuevo campeón de la competición es Marruecos. Informaron que la decisión es debido a que Senegal es considerado perdedor luego de que abandonó el terreno de juego en forma de protesta. Con la decisión, el marcador queda 3-0 a favor de Marruecos, siendo el nuevo campeón.

"La Junta de Apelación de la Confédération Africaine de Football (“CAF”) decidió hoy que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF Marruecos 2025 (“el Partido”), registrándose el resultado del Partido como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)#.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

La sanción de la Comisión de Apelación de la Copa Africana de Naciones (CAF)

La Comisión de Apelación de la Copa Africana de Naciones (CAF) impuso más sanciones, los cuales son:

"La Junta de Apelaciones de la CAF emitió las siguientes resoluciones:

