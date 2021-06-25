Argentina cambiaría su concentración en la Copa América

La situación sanitaria que se vive en Brasil, provocó que en la Asociación del Fútbol Argentino decidieran que la albiceleste se quedaría concentrada en Buenos Aires y que el equipo pasaría en el país sede el menor tiempo posible. Por ahora, así ha sido. Lionel Messi y compañía se hospedan en el predio ubicado en la localidad de Ezeiza, y se trasladan a Brasil para disputar cada partido, pero eso podría cambiar.

#SelecciónMayor El equipo albiceleste 🇦🇷 se entrena en #Ezeiza de cara al compromiso ante @FBF_BO 🇧🇴.



¡Seguimos mentalizados en los que viene! 👊🏼 pic.twitter.com/T5wvVTykl5 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 25, 2021

¿El motivo? Muy sencillo. El cansancio provocado por cada viaje desde la capital argentina hacia las distintas ciudades de Brasil. La delegación ya ha acusado el desgaste que dichos traslados significa, recordando que solamente permanecieron en territorio brasileño después del partido con Uruguay porque tres días después se midieron ante Paraguay en el mismo lugar, el Estadio Mané Garrincha de Brasilia.

Se quedarían concentrados en Brasil

Los futbolistas ya le hicieron saber a los dirigentes que los viajes han sido muy desgastantes, por lo que las autoridades de la AFA ya analizan trasladar la concentración a suelo brasileño. La idea potencial, en caso de que sea aprobada, es que la albiceleste ya no regrese a Argentina tras el partido ante Bolivia con el que cerrarán su participación en la Fase de Grupos.

El duelo ante los bolivianos se jugará el próximo lunes en la ciudad de Cuiabá, y el conjunto pampero podría quedarse en Brasil para evitar los largos viajes hasta Buenos Aires. Todo se debe decidir hoy mismo, para poder tener algo de tiempo para organizar la logística de la estancia del grupo argentino en el país amazónico.

Argentina aún no sabe en dónde jugará los cuartos de final. En caso de finalizar primero de su grupo, su duelo en dicha instancia se realizará el sábado 3 de julio en Goiania. Pero si queda en el segundo puesto, su primer duelo de eliminación directa los disputará en Brasilia también el 3 de julio.