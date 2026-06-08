¿Corea del Norte campeón del mundo? La increíble historia que sorprendió al planeta

En esta edición de Lo Inesperado de Los Protagonistas, recordamos una de las historias más curiosas relacionadas con una Copa del Mundo. Durante 2010, diversos reportes atribuidos a medios de Corea del Norte difundieron una versión que presentaba a su selección como protagonista de una campaña mundialista muy distinta a la realidad. ¿Cómo surgió esta historia? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Descubre el contexto, los mitos y los hechos detrás de uno de los relatos más sorprendentes del fútbol internacional.