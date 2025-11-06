Crack del Santos no jugará partido crucial de su equipo por el pasto del estadio

El delantero brasileño Neymar Jr no fue incluido en la convocatoria del Santos FC para el encuentro de la Jornada 32 del Brasileirão frente al Palmeiras, programado para este jueves 6 de noviembre de 2025 en el Allianz Parque. Aunque el jugador se encuentra recuperado y entrenó con normalidad durante la semana, el cuerpo técnico y el departamento médico del club optaron por una medida preventiva que busca evitar cualquier riesgo innecesario para el atacante.

La decisión, que sorprendió a muchos aficionados, tiene una razón específica, el césped sintético del estadio del Palmeiras, una superficie que en los últimos años ha generado debate dentro del futbol brasileño. Los especialistas en medicina deportiva del Santos advirtieron que este tipo de terreno aumenta la carga sobre las articulaciones, especialmente en rodillas y tobillos, además de elevar la posibilidad de lesiones musculares o por torsión.

Neymar, quien recientemente finalizó la última etapa de recuperación de un desgarro en el recto femoral derecho, ha sufrido múltiples contratiempos físicos desde su regreso a las canchas en septiembre. En total, acumula cuatro lesiones en la misma pierna en menos de un año, lo que llevó al club a actuar con prudencia. “La prioridad es asegurar su continuidad para los próximos compromisos importantes”, señalaron fuentes internas del Santos.

El atacante brasileño entrenó sin molestias el miércoles en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé, pero tanto el técnico Fábio Carille como el equipo médico coincidieron en que no valía la pena arriesgarlo en un campo que suele exigir un esfuerzo adicional en cada desplazamiento. La intención es tenerlo en óptimas condiciones para el clásico ante el Flamengo en el Maracaná, encuentro clave en la lucha del Santos por el descenso.

DIA DE CLÁSSICO. DIA DE SANTOS! ⚪️⚫️



🔞 Jogue com responsabilidade | Portaria SPA/MF 322 de 17/02/2025 pic.twitter.com/Xpn24sm5iW — Santos FC (@SantosFC) November 6, 2025

El Allianz Parque, inaugurado en 2014 y propiedad de la Sociedade Esportiva Palmeiras, es considerado uno de los estadios más modernos de Brasil, tiene capacidad para más de 43 mil espectadores y, además de partidos de fútbol, recibe conciertos y eventos internacionales. Sin embargo, el uso de césped artificial en lugar de natural ha sido motivo de polémica constante en el país, varios futbolistas y entrenadores han expresado su preocupación por los efectos del material en la longevidad deportiva y las lesiones de los jugadores.

La ausencia de Neymar también ha reavivado el debate sobre si los clubes de la Serie A deberían unificar el tipo de superficie para evitar desventajas o riesgos diferenciados. Médicos y fisioterapeutas señalan que el cambio constante entre pasto natural y sintético afecta la adaptación muscular y puede agravar lesiones previas.

Por ahora, el Santos prefiere la cautela. Neymar continuará con entrenamientos personalizados y trabajos de recuperación ligera mientras el equipo enfrenta al Palmeiras. La expectativa es que el ’10’ regrese al once titular en el duelo frente al Flamengo, donde se espera que vuelva a ser el líder ofensivo del conjunto albinegro. La decisión de no convocarlo confirma que, más allá de la importancia del partido, el club prioriza la salud y continuidad del jugador más mediático del plantel, en un contexto donde los efectos del césped sintético siguen generando controversia.