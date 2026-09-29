En la Liga BBVA MX se “arrastraba”, se fue gratis y hoy es figura en Argentina

Mientras el argentino más valioso de la Liga BBVA MX juega en el Club América, otro futbolista con pasado en México volvió a ser noticia lejos del país azteca. Su presente generó sorpresa entre algunos aficionados que todavía recuerdan su último paso por Pachuca y la forma en la que terminó dejando el futbol mexicano.

Así como hay futbolistas que se formaron en Argentina y hoy están en México, Enner Valencia realizó el camino contrario y actualmente juega en Boca Juniors. El delantero ecuatoriano fue protagonista de una remontada ante Racing por la Copa Argentina, con tres goles de cabeza después de ingresar desde el banquillo.

Enner Valencia protagonizó una pelea con Luis Quiñones|Crédito: Pachuca / X

De quedar libre en Pachuca a brillar en Boca Juniors de Argentina

Valencia llegó a Boca después de finalizar su vínculo con Pachuca. A sus 36 años, tuvo que esperar su oportunidad y ante Racing ingresó cuando el equipo perdía 2-0. En poco más de veinte minutos convirtió tres goles para el 3-2 definitivo y ayudó al conjunto xeneize a avanzar a las semifinales de la Copa Argentina.

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Después del partido, el ecuatoriano recordó que había atravesado momentos difíciles durante su carrera. Su actuación también provocó comentarios entre aficionados de la Liga MX, algunos de los cuales cuestionaron su rendimiento durante su última etapa con Pachuca.

Enner Valencia atraviesa un duro momento fuera de México|Crédito: @BocaJrsOficial / X

Con los Tuzos disputó 22 partidos, 15 como titular, y registró 8 goles y 1 asistencia. Tras finalizar su contrato, dejó el club y posteriormente apareció la oportunidad de continuar su carrera en Argentina.

“Superman”, el apodo de Enner Valencia que nació en la Liga BBVA MX

El apodo de “Superman” nació precisamente durante su primera etapa con Pachuca, en la temporada 2013/14. Valencia destacó por su potencia física y capacidad de salto para imponerse en el juego aéreo, pese a medir 1.77 metros.

|Foto: X Boca Juniors.

En aquella etapa marcó 18 goles en 25 partidos y ese rendimiento le permitió dar el salto al futbol inglés. Años después, el sobrenombre volvió a tomar fuerza en Argentina después de sus tres cabezazos ante Racing.

Más detalles de Enner Valencia en México y en su carrera

Antes de convertirse en referente de Ecuador, Valencia atravesó una infancia con dificultades económicas. En Ricaurte ayudaba a su familia con tareas del campo y llegó a cosechar limones para reunir dinero y comprar sus primeros tacos.

Su carrera también tuvo otros momentos complicados, como el secuestro de su hermana en 2020. Con el paso de los años, el delantero disputó tres Mundiales y se convirtió en el máximo goleador histórico de Ecuador.

Ahora, después de un cierre irregular en Pachuca y de quedar libre, Valencia volvió a aparecer en un escenario importante. Esta vez lo hizo con Boca, donde su hat-trick ante Racing lo convirtió nuevamente en protagonista.

