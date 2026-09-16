Inter Miami 2-0 Cruz Azul: La Máquina cae ante Messi y pierde la Campeones Cup 2026; resumen, goles y mejores momentos

Cruz Azul se quedó con las ganas de levantar otro trofeo. Inter Miami derrotó 2-0 a La Máquina en el Nu Stadium y conquistó la Campeones Cup 2026, en una noche en la que Lionel Messi volvió a aparecer frente al conjunto celeste.

El argentino rompió el partido al minuto 24. Luis Suárez mandó un centro al área y Messi sorprendió con un remate de cabeza para superar a Kevin Mier y colocar el 1-0. El tanto tuvo además un significado especial: fue el número 100 del argentino con la camiseta de Inter Miami.

Cruz Azul intentó reaccionar y buscó adelantar líneas, pero nunca encontró el gol que cambiara el rumbo de la final.

En la segunda mitad, Casemiro apareció para marcar el 2-0 definitivo y terminar con cualquier intento de remontada celeste.

Así, Inter Miami levantó su primera Campeones Cup, mientras Cruz Azul regresará a México sin el título.

Inter Miami FC vs Cruz Azul Inter Miami FC vs Cruz Azul

Cruz Azul tiene una nueva oportunidad de levantar un trofeo. La Máquina Cementera de Joel Huiqui enfrenta HOY al Inter Miami de Lionel Messi por la Campeones Cup 2026, en un partido único que enfrentará a los campeones de la Liga MX y la MLS.

El balón comenzará a rodar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Nu Stadium de Miami. Cruz Azul llega fortalecido después de vencer 4-3 al América en el Clásico Joven, mientras que Inter Miami viene de empatar 2-2 frente a Nashville.

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¿Quién es el favorito para ganar?

La Máquina parte como el equipo favorito para hacerse con el triunfo no sólo por el resultado ante el América sino porque ha recuperado a varios de sus futbolistas lesionados y acumula tres victorias consecutivas en liga, mientras que el Inter Miami ha tenido una temporada complicada, aunque tiene futbolistas como Messi y Luis Suárez, entre otros, capaces de hacer una genialidad en cualquier momento del encuentro.

Será además el segundo enfrentamiento entre ambos clubes. El primero ocurrió en la Leagues Cup 2023 y terminó 2-1 para Miami con aquel recordado gol de tiro libre de Messi en tiempo agregado.

Sigue aquí el MINUTO A MINUTO, marcador, goles y todas las acciones del Inter Miami vs Cruz Azul.

