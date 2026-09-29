Llegó de Europa y ya promete ser la gran estrella de Toluca: “Leyenda”

Mientras que Toluca firmó contrato a un crack brasileño en pleno Apertura 2026, también tiene una figura que comienza a llamar la atención por su rendimiento y experiencia. Su llegada desde Europa elevó las expectativas y, después de su última actuación, recibió un reconocimiento especial por parte de su entrenador.

Así como en la rama varonil Antonio Mohamed explotó contra el arbitraje de Katia Itzel, en el equipo femenil del Toluca celebraron una actuación individual que terminó siendo determinante. Eugenie Le Sommer marcó cuatro goles en la victoria por 0-4 ante Necaxa y Alberto Toril la catalogó como una “leyenda”.

Eugenie Le Sommer es la líder de goleo|MexSport Agency/MexSport Agency

¿Quién es la estrella de Toluca que ya catalogan como “leyenda”?

La delantera francesa fue la gran protagonista del triunfo de las Diablas en Aguascalientes. Sus cuatro anotaciones permitieron que Toluca regresara a la senda del triunfo y se acercara a la clasificación a la Liguilla del Apertura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Le Sommer llegó al conjunto escarlata después de construir una extensa trayectoria en el futbol europeo. Toril explicó que ya conocía a la atacante por su paso por Europa y destacó la facilidad que tiene para marcar goles, además de su aporte al funcionamiento colectivo.

Eugenie Le Sommer |Mexsport

Lo que dijo el director técnico de Toluca sobre su estrella

“Ha conseguido todo y es un lujo para nosotros tenerla, una facilidad muy grande para hacer gol, nos ayuda en todo momento, incluso en el juego”, señaló el entrenador español después del encuentro.

Toril también resaltó el funcionamiento colectivo de sus jugadoras. El estratega explicó que Toluca consiguió dominar gran parte del encuentro y destacó la aplicación táctica del equipo, especialmente al momento de defender y mantener el control del campo.

Eugenie Le Sommer celebrates her goal 1-1 of Toluca during the 4th round match between Toluca and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on January 21, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

El director técnico consideró que la clasificación a la Liguilla está cerca y aseguró que el equipo debe continuar trabajando para afrontar partidos de mayor exigencia. También señaló que, en siete partidos, Toluca había recibido únicamente tres goles de penal y remarcó la necesidad de mejorar ante rivales de mayor potencial.

“Todo tiene un proceso y estamos en ese crecimiento”, concluyó Toril, mientras Le Sommer se llevó todos los reflectores después de una actuación de cuatro goles.

