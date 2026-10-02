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La única buena noticia que tuvo Club América tras el Clásico Joven contra Cruz Azul

El América se enfrentó a Cruz Azul en un empate aburrido y sin goles, pero que dejó una buena noticia

La única buena noticia que tuvo Club América tras el Clásico Joven contra Cruz Azul Santiago Bueno

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que el Club América tiene un refuerzo para la próxima jornada, pero llega con una mala noticia; el equipo de Guillermo Almada no pudo pasar del empate sin goles frente a Cruz Azul en el Snapdragon Stadium de San Diego. El amistoso dejó pocas emociones, aunque también permitió una buena noticia: dos estrenos claves y un regreso esperado.

Así como ya se hablaba del debut de Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, finalmente ambos fueron titulares y disputaron sus primeros minutos con las Águilas. Además, la principal noticia positiva para el conjunto azulcrema fue el regreso de Luis Ángel Malagón, quien volvió a la actividad después de varios meses fuera de las canchas.

Luis Ángel Malagón, América; Liga MX

Dos jugadores debutaron en el Club América

Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo comenzaron el partido como titulares en la defensa del América. Ambos habían trabajado durante las últimas semanas en su adaptación física y a la altura, por lo que el Clásico Joven representó su primera oportunidad para compartir la zaga con el equipo.

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Aunque tuvieron algunos detalles propios de una primera presentación juntos, los dos defensores mostraron condiciones para convertirse en una alternativa importante para el entrenador Guillermo Almada. Bueno destacó en el juego aéreo, mientras que Ramos Mingo mostró capacidad para anticipar y participar en la salida desde el fondo.

Lo que se les viene a América y Cruz Azul tras el Clásico Joven

El empate sin goles sirvió a ambos entrenadores para darle minutos a futbolistas que necesitaban actividad. Está claro que el debut de los dos nuevos defensores centrales fue importante para el equipo.

En el caso del América, la buena noticia fue el regreso de Luis Ángel Malagón, quien llevaba aproximadamente seis meses sin jugar debido a una lesión en el talón de Aquiles. El portero respondió cuando tuvo que intervenir y mantuvo su portería en cero durante su reaparición.

Ahora, América continuará con su actividad en California y tendrá el domingo 4 de octubre una nueva edición del Clásico Nacional frente a Chivas, luego de lo que fue el empate durante el Apertura 2026.

Por su parte, Cruz Azul enfrentará al LA Galaxy y contará con Gabriel “Toro” Fernández, ausente ante las Águilas por una infección estomacal.

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