Cristiano Ronaldo asiste a concentración de Portugal a días de enfrentar a México y Estados Unidos

Este martes 24 de marzo del 2026, la Selección de Portugal publicó en sus redes sociales diferentes imágenes y videos en los que aparece Cristiano Ronaldo junto con sus compañeros de selección, a días de enfrentar a México y Estados Unidos.

Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales pues se trató de una sesión de fotos de la Selección Lusitana para poder mostrar sus playeras de local y de visitante con varias de sus figuras de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las propias fotos, provocaron una ilusión entre los aficionados que llegaron a pensar que CR7 podría subirse a la convocatoria o hacer el viaje con el equipo de los juegos amistosos ante México y Estados Unidos, pero se desconoce la fecha en la que fueron tomadas las fotos y grabados los videos, por lo que podría ser una reunión que tuvieron diferentes estrellas de la Selección de Portugal hace unos días o semanas para poder portar la indumentaria. Sin embargo, la Selección de Portugal publicó las fotos y videos hoy martes 24 de marzo del 2026.

Por lo que, no precisamente significa que Ronaldo se encuentra con sus compañeros en la concentración para enfrentar a la Selección Mexicana.

¿Cristiano Ronaldo fue convocado por Portugal para enfrentar a México?

Roberto Martínez NO convocó a Cristiano Ronaldo ya que se encuentra recuperándose de una lesión que lo ha mantenido por varias semanas fuera de las canchas.

La convocatoria OFICIAL de Portugal para enfrentar a México es:

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves y Francisco Trincão (Sporting CP), Diogo Dalot y Bruno Fernandes (Manchester United), Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos (Paris SG), Tomas Araújo y António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal), João Cancelo (Barcelona), Matheus Nunes (Manchester City), Samuel Costa (Mallorca), Rúben Neves (Al-Hilal), Mateus Fernandes (West Ham), Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceição (Juventus), João Félix (Al Nassr) y Paulinho (Toluca).