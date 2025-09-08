¿A qué selecciones le anotó más goles Cristiano Ronaldo?

La historia de Cristiano Ronaldo con su selección es igual de gloriosa que toda la carrera del lusitano, por ello es relevante entender que su final está cerca. Y tras la Fecha FIFA de septiembre, surgió la duda de a qué selecciones les ha marcado más goles. ¿Quiénes son sus víctimas favoritas?

¿A qué selección ha marcado más goles Cristiano Ronaldo?

Agregar algo a todas las cosas que se han dicho del portugués sería bastante innecesario; sin embargo, parte de su impacto en el seleccionado nacional es su goleo histórico. Siendo el máximo anotador de Portugal, ha tenido diversas víctimas favoritas y aquí el Top 5.

Luxemburgo - 11 goles

Lituania - 7 goles.

Suecia - 7 goles.

Armenia - 7 goles.

Andorra y Hungría - 6 goles.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo con Portugal?

Como ya se comentó, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de su selección. Dejó atrás hace mucho al que ostentaba dicho puesto y se percibe imposible de batir el récord de 140 goles que lleva hasta el momento.

Cristiano Ronaldo - 140 anotaciones.

Pauleta - 47 anotaciones.

Eusébio - 42 anotaciones.

42 anotaciones Luis Figo - 32 anotaciones.

¿Cristiano Ronaldo estará en el Mundial 2026?

La leyenda viviente seguramente estará en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Todavía no cierran su clasificación, pero con el triunfo frente a Armenia (doblete de Cr7), se colocaron líderes con 14 puntos y a seis de distancia de Croacia en el Grupo 1 de la Liga A de UEFA.

¿Cristiano Ronaldo jugará contra México el próximo año?

Si todo sale de manera correcta, Cristiano Ronaldo enfrentará por segunda vez en su vida a la Selección Aztece. La primera y única sucedió en el 2017, cuando los cruzó en la Copa Confederaciones. Sin embargo, se indica como oficial, que Portugal jugará contra México en la Fecha FIFA de marzo o en los juegos previos al Mundial.

