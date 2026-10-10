OFICIAL: Portugal toma contundente decisión con Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración

Crece la tensión entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal. El histórico delantero había abandonado la concentración de su equipo en Copenhague previo al duelo contra Dinamarca correspondiente a la UEFA Nations League. Según los reportes, la decisión había sido tomada después de haber tenido diferencias con el entrenador Jorge Jesús.

El propio ‘CR7’ realizó un descargo en redes, donde avisó que contaría más detalles sobre lo sucedido en un futuro. Este accionar del delantero no cayó para nada bien en el seleccionado luso, que ya tomó una decisión al respecto: suspendieron de forma provisional a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo es suspendido por la Federación Portuguesa de Futbol

"Inicio de un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por decisión de la Sección No Profesional, de fecha 9 de octubre de 2026, con el objetivo de determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026.

Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de inicio del procedimiento, se determinó la suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia al procedimiento", dice el comunicado que publicó la FPF sobre la suspensión a Cristiano.

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¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús?

El conflicto comenzó tras el partido contra Noruega. Según explicó Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús le había comunicado que jugaría unos 30 minutos, pese a que inicialmente estaba previsto que descansara. Sin embargo, el delantero calentó durante la segunda mitad y finalmente no ingresó, situación que provocó su molestia con el entrenador.

Jorge Jesús fue presentado como nuevo entrenador de Portugal|Crédito: @selecaoportugal / X

Tras ese episodio, ambos habrían acordado que el estratega aclararía públicamente lo sucedido antes del encuentro contra Dinamarca. De acuerdo con la versión de ‘CR7’, la explicación debía dejar en claro que no había exigido minutos y que había respetado las decisiones del cuerpo técnico. El atacante consideró que Jorge Jesús volvió a incumplir su palabra durante la conferencia de prensa y decidió abandonar la concentración en Copenhague.

A pesar de sus diferencias con el timonel, Cristiano reconoció que se equivocó al dejar al equipo y pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados. Además, se mostró dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos y dejó abierta la posibilidad de volver a representar a Portugal después de cumplir la sanción que le corresponda.