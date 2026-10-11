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Guillermo Almada confiesa qué fue lo que atrasó el debut de Santiago Bueno y Santiago Ramos en el América

Los refuerzos del América debieron esperar prácticamente un mes para debutar de forma oficial y ahora el entrenador uruguayo explicó la razón

Guillermo Almada revela qué fue lo que atrasó el debut de sus refuerzos

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Finalmente, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno tuvieron su debut oficial con la camiseta del América. Ambos futbolistas fueron presentados por la institución azulcrema el pasado 11 de septiembre, pero estuvieron un largo tiempo sin sumar minutos dentro del terreno de juego. Precisamente, pasaron 29 días desde que fueron anunciados hasta que debutaron oficialmente en el empate ante Rayados de Monterrey.

La situación generó muchas dudas entre los aficionados de las Águilas, ya que el club realizó una inversión importante para poder contratar a los dos defensores en el pasado mercado de verano. Sin embargo, fue Guillermo Almada quien acabó con los rumores que envolvían a ambos futbolistas y reveló por qué tardaron tanto en debutar en el equipo.

Guillermo Almada revela por qué Santiago Ramos y Santiago Bueno tardaron en debutar

Les dimos el tiempo que es necesario para adaptarse a algo que nosotros queremos y a la altura. Mucha gente opina desde el lugar sin mucha información o sin hacer un análisis de las situaciones de adaptación. Prepararlos porque cuando entren a jugar los van a juzgar con o sin adaptación y ellos tienen que rendir porque es un equipo importante que no te espera. Hoy tuvieron una gran actuación los dos y eso nos complace”, detalló.

Cuándo debutan los refuerzos del América
Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo en su presentación|Crédito: @ClubAmerica / X

Ambos jugadores consiguieron consolidarse en la defensa americanista luego de haber recibido el tiempo necesario de adaptación a la altura de la Ciudad de México. Tanto Ramos Mingo como Bueno tuvieron una actuación sobresaliente ante Monterrey donde incluso el uruguayo consiguió estrenarse como goleador al haber marcado el gol del empate en el minuto 45+4 de la primera mitad.

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¿Cuánto le costó al América el fichaje de Ramos Mingo y Bueno?

América realizó una importante inversión para incorporar a Santiago Ramos Mingo. Según la información del periodista César Luis Merlo, la operación con Bahía podría alcanzar los 10 millones de dólares, incluyendo bonos por objetivos. El argentino llegó mediante una transferencia definitiva y con un contrato por cuatro temporadas.

Por su parte, Santiago Bueno llegó desde Wolverhampton a préstamo por una temporada y con opción de compra, modalidad que confirmó el conjunto inglés. De acuerdo con los reportes sobre la negociación, la cesión fue sin cargo y las Águilas podrán adquirir al uruguayo por 8.2 millones de dólares si deciden mantenerlo en su plantilla.

De esta manera, el costo final de ambos movimientos dependerá del cumplimiento de los bonos de Ramos Mingo y de una eventual compra de Bueno. Las cifras reportadas podrían sumar 18.2 millones de dólares, aunque ese monto no representa un desembolso realizado hasta el momento.

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