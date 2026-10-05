Cristiano Ronaldo, futbolista: “Yo no pienso a largo plazo, pienso en el presente”

Así como Jorge Jesús volvió a hablar sobre Cristiano Ronaldo, la mentalidad de CR7 siempre ha sido un caso de estudio y que resuena en el mundo. A lo largo de su carrera, el portugués ha mostrado una forma particular de afrontar los retos, incluso cuando atraviesa momentos complicados dentro y fuera de la cancha.

Cristiano Ronaldo ha dejado grandes frases sobre los problemas de la vida y una de las más recordadas resume su manera de pensar: “Yo no pienso a largo plazo. Pienso en el presente”. Para el futbolista, concentrarse en el día a día ha sido una parte importante de su carrera y de la forma en que mantiene sus objetivos.

ronaldo|HANNAH MCKAY/REUTERS

¿En qué consiste la frase de Cristiano Ronaldo?

La frase refleja una mentalidad enfocada en el presente. En lugar de concentrarse demasiado en lo que ocurrirá después, Cristiano Ronaldo suele poner la atención en el siguiente desafío y en aquello que todavía puede conseguir.

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Esa filosofía también se relaciona con la disciplina que ha mostrado durante gran parte de su carrera. El portugués ha construido su trayectoria con una exigencia constante y con la intención de mantenerse competitivo pese al paso de los años.

Mejores frases de Cristiano Ronaldo

A lo largo de su carrera, CR7 ha pronunciado distintas frases relacionadas con el trabajo, la presión y la necesidad de mantenerse enfocado. Una de las ideas que más ha repetido es que el talento necesita estar acompañado por esfuerzo y disciplina.

Su mentalidad también ha sido puesta a prueba en los momentos más difíciles. Lesiones, derrotas y críticas formaron parte de su trayectoria, pero el portugués consiguió mantenerse como uno de los futbolistas más importantes de su generación.

El legado de Cristiano Ronaldo y el motivo de su salida de Portugal

Cristiano Ronaldo también construyó un legado histórico con la Selección de Portugal. Ha disputado seis ediciones de la Copa Mundial de la FIFA y se convirtió en el máximo referente de su país.

Actualmente, su relación con la Selección de Portugal atraviesa un momento complicado después del conflicto con Jorge Jesús. El entrenador decidió no utilizarlo en uno de los partidos y CR7 abandonó posteriormente la concentración.

Jorge Jesús aseguró que no le pedirá disculpas, aunque también dejó abierta la posibilidad de que Cristiano Ronaldo regrese cuando quiera. El futuro del portugués con Portugal todavía está por definirse, pero su legado con la selección ya quedó marcado por títulos, goles y una extensa trayectoria.

