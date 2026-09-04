Cristiano Ronaldo, futbolista de 41 años: “Todo en la vida tiene solución”

Cristiano Ronaldo consiguió entrar a los libros de historia del futbol. El delantero portugués es un claro ejemplo de consistencia y mentalidad inquebrantable. A sus 41 años mantiene un estado de forma excepcional y consigue brillar en el más alto nivel cuando muchos futbolistas se encuentran retirados a su edad. Gran parte de su éxito estuvo relacionado a la mentalidad que logró construir desde sus inicios.

“Solo no hay solución para la muerte, todo tiene solución”, es una de las frases que refleja la fuerza que mantiene ‘CR7’ en cuanto a mentalidad. El portugués se basa en que, mientras uno esté vivo, siempre tendrá la posibilidad de cambiar su presente y su situación actual. Solo se trata de pasar a la acción y tener un foco claro que permita confiar en uno mismo para superar cualquier situación, a excepción de la muerte, claro.

La frase de Cristiano Ronaldo que refleja su manera de enfrentar los problemas

El origen de esta declaración data del año 2018, justo antes de la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Liverpool. Cristiano tuvo una entrevista con Josep Pedrerol para El Chiringuito y allí fue consultado sobre el problema que mantuvo el futbolista con Hacienda, organismo público de España encargado de recaudar los impuestos y gestionar los recursos financieros del Estado.

El capitán de la Selección de Portugal desayuna huevos, aguacate y café, pero sin agregarle lácteos ni azúcar.|Cristiano Ronaldo

Lejos de hacer foco en dicho problema, Ronaldo contestó: “Todo, todo tiene solución. Solo no hay solución para la muerte. Todo lo demás tiene solución. La vida es bella, ¿sabes? La vida es bella”. Posteriormente, ‘CR7’ remarcó que en la vida siempre existirán situaciones injustas, pero que no queda otra opción que afrontarlas y continuar.

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Qué revela esta declaración sobre la mentalidad de Cristiano Ronaldo

Las palabras reflejan una mentalidad orientada hacia las soluciones. En lugar de asumir que una dificultad determina el resultado final, Cristiano busca identificar qué puede hacer para modificar la situación. Este enfoque permite concentrar la energía en las decisiones propias y evitar que el problema produzca una sensación permanente de derrota.

También aparece la capacidad de reinterpretar una experiencia adversa. La psicología denomina reevaluación cognitiva al proceso de cambiar la manera de entender una situación para regular mejor su impacto emocional. Esto no significa ignorar lo ocurrido, sino buscar una perspectiva que permita responder de manera más útil.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 6, 2026 Portugal’s Cristiano Ronaldo reacts REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY|Hannah McKay/REUTERS

Cómo puede repercutir esta forma de pensar en la vida cotidiana

Considerar que un problema puede resolverse favorece la búsqueda de alternativas, la perseverancia y la toma de decisiones. Una investigación sobre percepción de control encontró que las personas que sienten mayor control recurren con más frecuencia a estrategias enfocadas en solucionar el problema.

Sin embargo, esta mentalidad no garantiza que todo termine como uno desea. Algunas circunstancias no pueden modificarse y requieren aceptación, adaptación o ayuda externa. El valor de este pensamiento está en evitar la parálisis y reconocer que, incluso cuando no es posible cambiar lo sucedido, todavía se puede decidir cómo responder.

Cómo aplicar la mentalidad de Cristiano Ronaldo ante un problema

El primer paso es definir la dificultad y separar aquello que depende de uno de los factores que no pueden controlarse. Después conviene elegir una acción pequeña y realizable, evaluar su resultado y modificar el plan cuando sea necesario. Pedir ayuda también forma parte de una mentalidad enfocada en encontrar soluciones.

Cuando el problema no puede revertirse, la respuesta puede consistir en aceptar la realidad y adaptarse a ella. De esta manera, aplicar la filosofía de Cristiano Ronaldo no implica negar las emociones, sino impedir que el miedo o la frustración eliminen toda posibilidad de actuar.