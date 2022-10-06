Video: Osote de Cristiano Ronaldo vs Omonia | Europa League

El Manchester United sufrió, pero logró conseguir una victoria importantísima contra el Omonia, en sus aspiraciones por seguir vivo en la Europa League. Con este triunfo de 3-2 ante el conjunto de Chipre, el equipo de Cristiano Ronaldo llegó a seis unidades, y espera poder clasificar a los 16vos en las últimas tres fechas.

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Esta temporada no ha sido lo que esperaba CR7. El astro portugues inició la campaña con el pie izquierdo, relegado en al banquillo y con apenas una anotación en lo que va del semestre fue titular este jueves en la Europa League, pero tuvo una increíble falla.

La increíble falla de Cristiano Ronaldo contra el Omonia

En la segunda mitad, cuando los Red Devil's ya ganaban el encuentro por pizarra de 2-1, Ronaldo tuvo una jugadaba muy clara, sin portero, pero su disparó pegó en el poste, y no pudo alargar la ventaja, y así sumar su segundo tanto de la temporada.

Sí, a Cristiano Ronaldo no le está saliendo nada de nada. 😳 pic.twitter.com/GK8CqgzJRm — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) October 6, 2022

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