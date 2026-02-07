ÚLTIMA HORA: Cruz Azul anuncia su séptima baja del Clausura 2026

Este viernes 6 de febrero del 2026, Cruz Azul confirmó su séptima baja para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. A través de sus redes sociales, anunció la salida de un defensor.

El jugador que deja al equipo de la Máquina es el defensor Camilo Cándido. El uruguayo deja al equipo al no entrar en planes para el Clausura 2026.

Camilo regresó a la Máquina por tener contrato al terminar su prestamo con el Atlético Nacional pero Nicolás Larcamón no lo considera para la planeación del equipo.

¡Gracias por todo tu profesionalismo, Camilo! 💙🚂 Te deseamos mucho éxito. #AzulDePorVida pic.twitter.com/iWAW1vWQlH — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 6, 2026

Las bajas de Cruz Azul en el Clausura 2026

Con la salida de Camilo Cándido, Cruz Azul suma su séptima baja en el Clausura 2026. El club ha tenido de bajas:



Camilo Cándido.

Ignacio Rivero.

Ángel Sepúlveda.

Lorenzo Faravelli.

Mateusz Bogusz.

Jorge Sánchez.

Carlos Vargas.

Por lo mientras, el equipo solo tiene dos altas en el torneo para poder reforzarse.

Los números de Camilo Cándido

Camilo Cándido registra un total de 38 encuentros disputados con Cruz Azul en los que acumula 1160 minutos en el terreno de juego con 1 gol y 1 asistencia.

En lo que va en su carrera, ha disputado un total de 363 juegos en los que ha marcado 14 goles y ha dado 47 asistencias en un total de 27,054 minutos en el terreno de juego.