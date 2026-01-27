CONFIRMADO: Mateusz Bogusz es BAJA de Cruz Azul

Luego de una serie de rumores, Mateusz Bogusz es baja de Cruz Azul. Este martes 27 de enero, se dieron a conocer las listas de jugadores de los equipos que van a participar en la Concachampions 2026 y en el cuadro de La Noria, no aparece el futbolista de Polonia.

En una convocatoria de 28 jugadores, Nicolás Larcamón no tuvo contemplado al centrocampista, quien se dice que ya tiene un acuerdo para firmar con el Houston Dynamo de la Major League Soccer. De acuerdo a diversos reportes, la transferencia se va a dar por una cifra de 10 millones de dólares de los cuales, seis millones son fijos y los otros cuatro en variables dependiendo el rendimiento del polaco de 24 años de edad.

Jugando para Cruz Azul, Mateusz Bogusz tuvo un registro de 39 partidos disputados con marca de tres goles y siete asistencias. A espera de que el equipo de Houston haga oficial el fichaje del jugador, en La Máquina ya no contemplan al mediocampista.

Para la Concachampions 2026, Cruz Azul tiene como rival a Vancouver FC en la primera ronda de competencia, partido a disputarse en una serie a ida y vuelta. El primer juego es el 4 de febrero en la cancha del Willoughby Stadium. Posteriormente, el duelo se define el 12 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc.

Convocatoria de Cruz Azul para la Concachampions 2026

Porteros: A. Gudiño, E. Ochoa, B. Salgado, R. Moreno.

Defensas: J. Sánchez, O. Campos, W. Ditta, J. Rodarte, G. Piovi y J. Díaz.

Mediocampistas: É. Lira, A. Palavecino, A. Montaño, J. Márquez, A. García, C. Rodríguez, E. Sánchez, D. Valdez, A. Morales, C. Jiménez, K. Velázquez y R. González.

Delanteros: L. Romero, J. Paradela, G. Fernández, C. Rotondi, M. Levy e Í. Cuesta.