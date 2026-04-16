ÚLTIMA HORA: Cruz Azul confirma la gravedad de la lesión de Nicolás Ibáñez

Este jueves 16 de abril del 2026, el conjunto de Cruz Azul dio a conocer en sus redes sociales la gravedad de la lesión de Nicolás Ibáñez luego de la lesión que sufrió el pasado 11 de abril de 2026 durante el Clásico Joven ante América en el Estadio Banorte.

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El club confirmó que luego de esperar a que reducirá la inflamación, HOY pudieron realizarle los estudios correspondientes para poder determinar la gravedad de su lesión.

La Máquina detalló que se trata de un ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, sin tener ninguna afectación en el tendón de Aquiles, uno de los principales temores que tenía gran parte de la afición. El tiempo de recuperación del delantero dependerá de la evolución que tenga en los siguientes días.

"CF Cruz Azul informa que, una vez que mejoraron las condiciones de inflamación, hoy se aplicaron las pruebas de imagen a nuestro jugador Nicolás Ibáñez. El cuerpo médico institucional pudo confirmar una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, sin afectación en el tendón de Aquiles.

Su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación".

Ibáñez podría perderse lo que resta del Clausura 2026

La lesión del atacante tiene un promedio de recuperación de 6 semanas, por lo que en caso de que no se termine con anticipación, el futbolista se pierde todos los encuentros que restan del Clausura 2026 y de igual forma, se perdería los dos juegos de Cuartos de Final y en caso de que la Máquina avance, podría perderse ambos juegos de Semifinales.