ÚLTIMA HORA: Cruz Azul confirma la salida de su DT en pleno Clausura 2026

Este miércoles 25 de febrero del 2026, el conjunto de Crul Azul Femenil dio a conocer en sus redes sociales la salida del entrenador Diego Testas.

El club informó que fue una decisión de mutuo acuerdo sin dar detalles de si la salida se dio por un tema de rendimiento o por alguna otra oferta que haya tenido el entrenador.

"CF Cruz Azul informa que, de mutuo acuerdo, se ha decidido no continuar con el proceso de trabajo del profesor Diego Testas y su cuerpo técnico al frente del primer equipo femenil."

COMUNICADO A NUESTRA AFICIÓN.✍🏻🚂

El club le agradeció a Testas por hacer historia al clasificar al equipo hasta las Semifinales del Apertura 2025 y lograr la marca de mayor puntos conseguimos por el equipo en un torneo.

"Agradecemos su trabajo y esfuerzo durante estos torneos dirigiendo a nuestra escuadra destacando el logro de clasificar a semifinales del torneo Apertura 2025 al tiempo de alcanzar un registro histórico de puntos en el torneo regular. Le deseamos a Diego y a su cuerpo técnico éxito en sus futuros proyectos."

El nuevo entrenador que tendrá Cruz Azul en el Clausura 2026

En el mismo comunicado, el club hizo saber que tendrán de nuevo entrenador a Israel del Real como el entrenador del equipo para el Clausuea 2026, siendo acompañado por Guadalupe Worbis como auxiliar técnica y Laura Maravillas como preparadora fisica, con el objetivo de seguir compitiendo por los primeros lugares y el título.

"Por el momento, la Dirección Deportiva Femenil ha designado de manera interina a Israel del Real como director técnico, quien será acompañado de Guadalupe Worbis como auxiliar técnica y Laura Maravillas como preparadora fisica Azul de por vida".

Gracias, Diego, por tu trabajo y compromiso dirigiendo a las Celestes.¡Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos!

Así va Cruz Azul Femenil en el Clausura 2026

El conjunto Celeste parte en el octavo lugar de la tabla con 15 puntos conseguidos luego de ganar cuatro encuentros, empatar tres y perder tres partidos. El equipo sigue compitiendo de gran forma y muchos especialistas consideran que fue uno de los clubes que mejor se reforzó.

