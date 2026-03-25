ÚLTIMA HORA: Cruz Azul confirma que un futbolista no puede entrar a Estados Unidos y peligra su participación en Concachampions

Este miércoles 25 de marzo del 2026, el conjunto de Cruz Azul dio a conocer en sus redes sociales que un futbolista no puede entrar a Estados Unidos y peligra su participación para la Concachampions.

El jugador que no puede ingresar al país vecino es Osinachi Christian Ebere y el motivo se debe a que tiene la nacionalidad nigeriana y actualmente se encuentra restringido el ingreso a ciudadanos de Nigeria.

Por tal motivo, Ebere no pudo hacer el viaje para el partido amistoso que tendrá el equipo Celeste ante Atlético Nacional y peligra su participación en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

"CF Cruz Azul informa que nuestro jugador Osinachi Christian Ebere no forma parte de la delegación del equipo para enfrentar en partido amistoso al Atlético Nacional de Colombia en San José, California, debido a que existe una proclama vigente restringiendo el ingreso de ciudadanos de Nigeria al territorio estadounidense.

No obstante, el Club continúa las gestiones para que el deportista pueda participar en los partidos oficiales de la Copa de Campeones de la CONCACAF a celebrarse en Los Ángeles el próximo mes de abril".

El conjunto Celeste busca que el país le pueda otorgar un permiso para que Ebere pueda acceder y disputar los encuentros correspondientes y así no perder una pieza ante LAFC.

Los números de Christian Ebere en Cruz Azul

Ebere llegó para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y hasta el momento acumula un total de 123 minutos en el terreno de juego al entrar a siete juegos hasta el momento. El atacante se encuentra adaptándose a la altura de la Ciudad de México y hasta el momento solo ha logrado dar una asistencia.