ÚLTIMA HORA: Cruz Azul despide a su entrenador en pleno Apertura 2026

Este martes 11 de agosto del 2026, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales el despido del entrenador Israel Del Real. El club explicó que tras una profunda evaluación, la directiva tomó la decisión y le agradeció por su trabajo, esfuerzo y le desearon el mayor de los éxitos.

"Después de una evaluación profunda, la directiva ha decidido no continuar con el proceso de Israel Del Real, quien hoy ha dejado su cargo como Director Técnico del primer equipo femenil.

Agradecemos su trabajo y esfuerzo durante estos meses y le deseamos el mayor de los éxitos en todos sus futuros proyectos".

COMUNICADO OFICIAL ✍🏻🚂 pic.twitter.com/gZ2l4BElv2 — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 11, 2026

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El conjunto de la Máquina confirmó en su mismo comunicado que el equipo queda al mando de Guadalupe Worbis. El club detalló que seguran haciendo evaluación constante para poder realizar los cambios necesarios para mantenerse en el camino ascendente que les dejó un récor histórico de puntos, dos liguillas consecutivas y disputar una semifinal.

"De igual manera, queremos informar que Guadalupe Worbis se quedará al frente de la escuadra de manera interina.

Es importante cada aspecto del proyecto, por lo que seguiremos en constante evaluación y realizaremos los cambios que sean necesarios para retomar el camino ascendente que nos llevó a registrar un récord histórico de puntos así como dos liguillas consecutivas y disputar una semifinal".