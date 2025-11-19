¿Cruz Azul contactó a James Rodríguez? Esto es lo que sabemos

Fuentes cercanas a TV Azteca Deportes, han podido confirmar que por el momento, el conjunto de Cruz Azul no ha contactado a James Rodríguez para un posible fichaje y viceversa. Por el momento, son solo rumores los que ponen al colombiano en la Máquina.

Una vez que el equipo termine su participación en la Liga BBVA MX o en el torneo Intercontinental podrían tener un acercamiento con el futbolista si es que es lo que considera la directiva necesario para reforzar el plantel.

¿De qué dependería la llegada de James Rodriguez a Cruz Azul?

James Rodríguez no renovó su contrato con el León por lo que buscaría quedarse en el futbol mexicano y estaría abierto a ver opciones de diferentes equipos.

La llegada de James a Cruz Azul podría ser complicado pues el equipo celeste tiene las 9 plazas de extranjero ocupadas. Diferentes medios han dado a conocer que uno delos futbolistas que podría salir del equipo al no estar recibiendo los minutos necesarios y no terminar de adaptarse es Mateusz Bogusz.

En caso de que salga el mediocampista, uno de los jugadores que podría ser su reemplazo es Agustín Palavecino. Una de las duplas de Paradela, que dirigió Larcamón y que podría buscar llevarlo al club.

En caso de que quieran fichar a James Rodríguez, el equipo tendría que dejar salir a otro futbolista extranjero o decidir si fichar al colombiano o al argentino. Por lo que ver a James Rodríguez en la Máquina se podría complicar.

Los números de James en la Liga BBVA MX

Desde su llegada, James ha disputado un total de 34 encuentros en los que ha acumulado 2559 minutos en el terreno de juego en los que marcó cinco goles y dar nueve asistencias.