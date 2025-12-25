¡Perderían otro delantero! El jugador de Cruz Azul que podría ser refuerzo en la LaLiga

El conjunto de Cruz Azul podría recibir una millonada por un delantero que le pertenece al equipo y con lo que podría reforzar el plantel.

En las últimas horas, César Merlo dio a conocer en sus redes sociales que hay un fuerte interes por Giorgos Giakoumakis de parte del Oviedo pues el delantero griego ha mostrado un destacado nivel estos últimos seis meses que ha estado de prestamo con el PAOK.

🚨Oviedo averiguó condiciones por Giorgos Giakoumakis.

*️⃣Si la propuesta es buena, Cruz Azul se encuentra dispuesto a negociarlo. pic.twitter.com/jI5JTimr09 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 24, 2025

Merlo detalló que Oviedo habría preguntado por las condiciones de Giorgos Giakoumakis y que la Máquina se encuentra dispuesto a negociarlo si es una buena oferta por el delantero.

La millonada que pediría Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis

Giorgos Giakoumakis tiene contrato por dos años y medio más con la Máquina, por el momento se encuentra a prestamo con el PAOK hasta mediados del 2026, por lo que si llega una buena oferta a Cruz Azul, podría vender al delantero.

Con el repunte de nivel de Giakoumakis que registra nueve goles anotados y una asistencia en 20 encuentros disputados con 1222 minutos en el terreno de juego, la Máquina podría pedir más de nueve millones de euros por el futbolista ya que cuando lo fichó terminó pagando una cantidad similar.

Por el momento, no habría una oferta por el delantero. Pero diferentes reporteros aseguran que la Máquina podría recibir diferentes ofertas por Giorgos Giakoumakis gracias a su gran nivel que ha moestrado.

