Cruz Azul se reencontrará con un viejo conocido; ganó la novena con La Máquina

La vida del futbolista realmente es efímera, pues son pocos los que se consolidan muchos años a un nivel alto. Y lamentablemente muchos de esos jugadores se quedan en buenos prospectos, por ello este reencuentro está siendo muy mencionado por los aficionados celestes. Cruz Azul se medirá al Atlético Morelia en la pretemporada y por eso verán el rostro de Misael Domínguez… una promesa de La Máquina cementera que no se consolidó.

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¿Qué fue de Misael Dominguez… ex jugador de Cruz Azul?

Contrario a lo que muchos creen, la formación básica (descubierto por Santos) del hoy joven de 26 años se dio en los Rayados de Monterrey. Sin embargo, en su traspaso al Cruz Azul entre 2018 y 2021 se veía una gran posibilidad de germinar un futbolista de alta calidad. Justamente su último torneo con los celestes fue donde consiguieron la tan negada novena estrella de la institución.

Sin embargo, la directiva no tuvo fe en su desarrollo y lo vendió a los Xolos de Tijuana, donde estuvo hasta 2023. En dicho año cambió su estadía al Necaxa, posteriormente al Querétaro y terminó en la Liga de Expansión a inicios de 2025. Lamentablemente allí se rompió el ligamento cruzado y donde está tomando real protagonismo es en este primer semestre de 2026.

La temporada más reciente de Misael Domínguez en su carrera profesional se resume estadísticamente en 14 de 15 participaciones en el torneo del equipo de Morelia. Allí no anotó tantos y dio dos pases para gol, aunque no pudo hacer mucho cuando su equipo cayó en cuartos de final ante los Mineros de Zacatecas con global de 3-2.

¿Cuándo se enfrentarán Cruz Azul y Atlético Morelia?

En parte de las actividades finales de Cruz Azul en su pretemporada de cara al Apertura 2026 se llevará a cabo este juego amistoso en territorio estadounidense. La fecha del cotejo es el próximo sábado 4 de julio en el Estadio SeatGeek de Illinois, en horario de las 19:00 del tiempo del centro de México. Esto para concretar el reencuentro con una pieza que prometía bastante… pero la cual no desarrolló su carrera en el máximo nivel.