Tuca Ferretti abre la puerta a un refuerzo más, pero también a alguna salida de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul lleva dos derrotas en lo que va del Apertura 2023 frente a los Rojinegros del Atlas y los Diablos Rojos del Toluca; sin embargo, Ricardo Ferretti habló del tema de los refuerzo y mientras exista la ventana de fichajes hay la posibilidad de que llegué un refuerzo mexicano o extranjero, aunque también habló de que puede salir cualquier jugador de la institución.

“Mientras las ventanas estén abiertas hay la posibilidad, inclusive no sólo que vengan, que salgan, eso también es una posibilidad, muchas veces, algunos jugadores van a Europa, pues la ventana está abierta, se va a querer ir y si está abierta pueden traer alguien de Europa, sería padre. Tenemos que ver si es mexicano o extranjero, esto conlleva situaciones que tenemos que resolver, si es mexicano no pasa nada, bienvenido. Aunque el que vengan ocuparía el lugar de foráneo, que ya se cerró en la Federacion para los mexicanos. Entonces ya habría cuatros lugares, creo ya tenemos dos y faltarían dos”.

Tuca Ferretti aclara situación del refuerzo de Cruz Azul Willer Ditta

Surgió la versión de que el defensa colombiano Willer Ditta no podría ver acción con la Máquina de Cruz Azul por problemas con su transfer. Ricardo Ferretti habló del tema de los refuerzo, en específico el caso de Willer Ditta y su situación tras los rumores que mencionaban que había problemas con su traspaso.

“Lo que yo sé es que todo está en orden, el jugador tuvo que ir a hacer trámites para ser tomado en cuenta como cualquiera del equipo”, mencionó Ricardo Ferretti en conferencia de prensa.

“En Cruz Azul no hay un valemadrismo”



“Yo los he visto bien, conscientes de que las cosas no se han dado, no estamos muertos de la rosa, podemos ocupar la palabra preocupados en un plan de vergüenza deportiva, no es un valemadrismo, somos seres humanos qué sabemos que con trabajo sabemos como resolver las cosas, veo a los jugadores bien, no te digo mal, a lo mejor no estarían del otro lado, yo los veo bien”, mencionó Ferretti en conferencia de prensa.