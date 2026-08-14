ÚLTIMA HORA: Cruz Azul tendrá tres bajas para la jornada 4 del Apertura 2026

Cruz Azul quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 al terminar en el quinto lugar de la tabla de posiciones por lo que ahora se tendrá que concentrar en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero Joel Huiqui tendrá tres importantes bajas para disputar la Jornada 4.

Las bajas de Cruz Azul vs Xolos de Tijuana

Cruz Azul se enfrentará ante Xolos de Tijuana este domingo 16 de agosto del 2026 y tendrá tres bajas importantes de jugadores que normalmente son titulares en el equipo. El reportero Carlos Cordova confirmó en sus redes sociales que Rotondi, Piovi y Ditta no realizaron el viaje con el equipo a Tijuana

"ROTONDI, PIOVI Y DITTA NO VIAJAN A TIJUANA.

Por recuperación y lesiones no estarán en el duelo 🆚 Xolos."

Joel Huiqui no podrá contar con Rotondi que lleva varios juegos fuera del equipo, ya entrando al parejo de sus compañeros pero parece que todavía no quieren arriesgarlo. De igual forma, Piovi no podrá estar en el encuentro luego de salir de cambio por una lesión muscular, de la cual no han dado reporte médico pero se espera que sean alguna semanas fuera del equipo.

Y por último, Ditta no realizó el viaje a Tijuana y podría tratarse de algun lesión menor en la que prefieren no arriesgar al futbolista a tener algo más grave.

Huiqui tendrá que hacer rotaciones en el equipo pues dos jugadores titulares de su defensa no podrán estar para el encuentro.

Así llega Cruz Azul para enfrentar al Atlante

La Máquina buscará retomar la senda del triunfo luego de quedar fuera de la Leagues Cup y llegar de perder en su último partido de la Liga BBVA MX. Los celestes llegan en el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2026 con seis puntos tras dos victorias y una derrota.

Resultados:

