Cruz Azul toma postura OFICIAL sobre el aficionado fallecido tras el partido vs Rayados de Monterrey

El pasado domingo 26 de octubre del 2025, se dio a conocer la muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, al terminar el encuentro ante Rayados de Monterrey en la Jornada 15 del Apertura 2025.

Este lunes 27 de octubre del 2025, el conjunto de Cruz Azul publicó un comunicado en sus redes sociales en el que destacó que acompaña a los amigos y familiares de Rodrigos y le pidió a las autoridades poder esclarecer los hechos.

Agregó que el hecho ocurrió afuéralos del estadio y que los operativos no forman parte de la responsabilidad del club. Pero explico que se comprometen a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados.

“CF Cruz Azul ha tenido conocimiento de los lamentables hechos acontecidos en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario (EOU) al término del encuentro del sábado pasado. La Institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos

Adicionalmente, y a pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del Club, CF Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, siempre en el ámbito de sus propias facultades y con la mejor disposición de colaboración con las autoridades de la Universidad y la Ciudad de México”.

Protección Civil de la UNAM explicó cómo fueron los hechos

Protección Civil de la UNAM sacó un comunicado en sus redes sociales en el que dio a conocer cómo se dieron los hechos. Explico que al momento de realizar el retiro de personas del estadio, una persona en aparente estado de ebriedad agredió verbal y fisicamente al personal, fue sometida por los elementos para poder ser entregado con las autoridades.

Agregaron que en el trayecto sufrió un desvanecimiento, solicitaron el apoyo de los paramédicos para recibir atención médica y a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el aficionado terminó perdiendo la vida.

“La noche del sábado 25 de octubre, al término del partido entre el Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, al realizarse el retiro de personas que permanecen en los estacionamientos del recinto deportivo, una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor.

La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades. Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales”.