El video que no se había visto del aficionado del Cruz Azul que murió: sería una pista clave

Más allá de la victoria 2-0 de Cruz Azul ante Rayados de Monterrey en la Liga BBVA MX, el partido ha pasado a un segundo plano debido a la muerte de un aficionado , aunque el caso tiene varias incógnitas, pues existen diferentes versiones. No obstante, un video que circula en las redes sociales puede ser una pista clave.

Rodrigo Mondragón es el supuesto nombre de la persona que perdió la vida tras el partido de la Máquina. Según versiones oficiales, el aficionado celeste perdió el conocimiento después de ser arrestado por elementos de seguridad en el estacionamiento del Estado Olímpico Universitario, mejor conocido como CU, donde el conjunto de la Noria alcanzó un récord, por encima de Pumas .

Club de Futbol Cruz Azul La muerte del aficionado manchó la victoria de Cruz Azul sobre Rayados

De acuerdo con el comunicado de Protección Civil de la UNAM, Mondragón comenzó a agredir verbal y físicamente a los elementos de seguridad, cuando se encontraba en estado aparente estado de ebriedad, por lo que fue sometido y arrestado. Sin embargo, en el traslado se desvaneció y perdió la vida, pese a los esfuerzos de los paramédicos por reanimarlo. Todo esto, siempre según versiones oficiales.

🟡 Se viralizó el video de la presunta detención de Rodrigo Mondragón, aficionado del @CruzAzul, quien estaba en aparente estado de… pic.twitter.com/cb4njIhn0L — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) October 26, 2025

La pista clave en el caso del aficionado del Cruz Azul

Aficionados y familiares denunciaron que Rodrigo Mondragón fue víctima de uso excesivo de fuerza por parte de los elementos de seguridad. Un video que circula en las redes sociales puede comprobar tal versión, pues se aprecia cómo uno de los oficiales le propina varios golpes en las piernas al detenido, mientras que los asistentes les piden a los guardias detener la agresión.

Inician con las investigaciones sobre el caso del aficionado del Cruz Azul

La muerte del aficionado del Cruz Azul provocó que 4 personas estén bajo investigación ante el Ministerio Público, según versiones oficiales, a fin de que se esclarezca el caso. Cabe mencionar que hasta el momento el club celeste no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, solo la LIGA BBVA MX, la cual compartió lo siguiente: “La violencia es inaceptable dentro y fuera de la cancha”.