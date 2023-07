Hoy se aflojó la cuerda: Tuca Ferretti luego del triunfo de Cruz Azul vs Atlanta

La Máquina de Cruz Azul por fin vio la luz esta temporada y luego de cuatro derrotas de forma consecutiva (tres de Liga MX y una de Leagues Cup), consiguió su primera victoria derrotando en penaltis al Atlanta United luego de empatar a un gol en tiempo regular.

Tras el primer triunfo que significó la clasificación a los 16vos de final de la Leagues Cup, el director técnico celeste, Ricardo Ferretti aseguró que la cuerda de presión se aflojó en su puesto el cual se había filtrado que podía estar en duda su continuidad.

“En los primeros 10 años, ahora con 32 de entrenador no saber que esta silla es un puesto interino siempre, siempre serás interino y siempre va a haber críticas, que sean con fundamentos, lo que nosotros venimos haciendo hay base y fundamentos para criticar, las tengo que aceptar y me queda trabajar, no tengo preocupación de que me despidan, no voy a ser el primero, ni el último, hay amigos que se van a poner tristes y enemigos que se van a poner muy contentos, como siempre digo cada semana dependiendo del resultado la cuerda aprieta o afloja, vamos a ver la próxima semana…somos necesarios, no indispensables”, mencionó el entrenador en conferencia de prensa.





Por otro lado, el “Tuca” mencionó que las críticas son normales y acepta que los aficionados no se sientan contentos con los resultados negativos que el equipo ha venido arrastrando en el inicio de esta temporada.

“Normal, tengo 32 años en esto y hay personas que hacen un comentario y tienen derecho a serlo, muchas veces acertado, otras son equivocados, la presión siempre existe, lo que no puedes, hay presión en casa, con los hijos, en el trabajo, si alguien no puede soportar la presión no puede hacer algo importante en esta vida”, destacó el “Tuca”.

Para finalizar, el estratega cementero puntualizó en que el futbol es injusto en muchas veces y así como la Máquina de Cruz Azul merecía ganar frente al Inter de Miami, hoy Atlanta United merecía el triunfo por lo hecho en la segunda mitad.

“Contra Miami merecíamos más, pero este deporte no es de merecer es de lograr, el primer tiempo fue muy parejo y el segundo tiempo Atlanta fue mejor la verdad, y muchas veces el futbol es injusto como fue con nosotros contra Miami, hoy fue injusto contra Atlanta, tuvieron un gran segundo tiempo, se decidió en penales, dice un dicho que los penaltis son tan importantes que deberían ser cobrados por el presidente del equipo, pero bueno logramos el pase, y tenemos que seguir mejorando definitivamente, hicimos un buen primer tiempo, pero el segundo dejamos de hacer cosas”.