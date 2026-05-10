Cruz Azul vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de vuelta del Clausura 2026; marcador ONLINE

Cruz Azul vs Atlas es el uno de los partidos de Cuartos de Final, serie que marcha con ventaja para los celestes por marcador de 3-2 luego de la victoria el sábado pasado en el Estadio Jalisco. Con días de descanso y trabajo, ambos equipos buscan firmar el mejor partido del torneo para avanzar a las Semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En una serie que no está definidida, Atlas llega al Estadio Azteca renovado, con la ilusión de dar una campanada y ser semifinalista, pero para ello no debe de permitir goles y ganar por una diferencia de dos goles ante un Cruz Azul que tuvo cambios drásticos en las últimas semanas con la salida de Nicolás Larcamón y la llegada de un cementero de corazón como es Joel Huiqui.

El impacto de esa salida se compensó con Huiqui en el banquillo, pero deberán de hacer las cosas perfectas porque un descuido permitirá que la astucia del zorro impacte en el marcador, como ocurrió en el juego de ida, que de una ventaja sólida el marcador llegó hasta un 3-2 que vaticina un juego altamente cerrado.

SIGUE AQUÍ EN VIVO EL PARTIDO DE CRUZ AZUL VS ATLAS

Cruz Azul vs Atlas EN VIVO Cruz Azul vs Atlas EN VIVO | Liguilla Clausura 2026 Liga MX