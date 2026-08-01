Cruz Azul 0-0 Atlas femenil: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 31 de julio, partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

La Liga MX Femenil arranca este viernes 31 de julio, y en acción estarán el equipo de Cruz Azul que se enfrentará ante el Atlas Femenil, duelo de mucha expectativa por lo que puedan ofrecer ambos conjuntos apenas en los albores del certamen.

El partido se celebrará en el Estadio Unidad Deportiva Centenario, ubicado en Cuernavaca y que tiene una capacidad de 9 mil 670 aficionados, el cual seguramente presentará un lleno al estar en la cancha la Máquina que tiene mucha afición que sigue el paso del equipo.

Juan Alfaro, entrenador de las Rojinegras, presentará lo mejor que tiene a su alcance para tratar de sumar los primeros tres puntos ante el timonel celeste Israel del Real, quien sabe que por estar ligado a Cruz Azul la exigencia es alta en miras a la conquista del título.