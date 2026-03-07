Cruz Azul 3-0 Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 10 del Clausura 2026; marcador online

logo deportes horizontal
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Cruz Azul vs Atlético de San Luis de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 7 de marzo del 2026, continúa la actividad de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los primeros encuentros en iniciar con las actividades es el Cruz Azul vs Atlético de San Luis en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

El encuentro se va a disputar en el Estadio Cuaúhtemoc con los dos clubes buscando llevarse los tres puntos.

Así llegan Cruz Azul y Atlético de San Luis

La Máquina llega en el primer lugar de la tabla con 22 puntos conseguidos buscando mantenerse en las primeras posiciones. Por otra parte, Atlético de San Luis llega en el lugar 11 con 10 puntos conseguidos.

