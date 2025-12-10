Cruz Azul vs Flamengo: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Copa Intercontiental 2025?

Cruz Azul encara un nuevo certamen internacional. Luego de haber quedado eliminado del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en la instancia de semifinales ante Tigres, el equipo de La Noria se encuentra en Doha, para disputar la Copa Intercontinental, campeonato en el que tienen como rival al Flamengo, actual monarca de la Copa Libertadores 2025.

Dirigidos por Nicolás Larcamón, el cuadro de La Máquina llega al juego en Qatar tras haber quedado eliminado del certamen local en la Liga BBVA MX. Por su parte, el Flamengo comandado por Filipe Luís encara el compromiso tras empatar contra Mirassol FC en la Jornada 38 del Brasileirão Serie A, competencia en la que fueron campeones con 79 puntos luego de un registro de 23 victorias, 10 empates y cinco derrotas.

Cruz Azul se hizo de su lugar en la Copa Intercontinental tras haber conquistado la Concachampions 2025, competencia en la que le ganaron la Final a Vancouver Whitecaps para levantar su séptimo título de dicho certamen.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Flamengo?

El partido de Cruz Azul vs Flamengo, llamado Derbi de las Américas, se va a disputar este miércoles 10 de diciembre en punto de las 11:00 horas, tiempo del Centro de México, compromiso que vas a poder ver EN VIVO por la señal de FIFA+. El equipo que logre avanzar, jugará la Challenger Cup frente a Pyramids FC, encuentro a jugarse el el 13 de diciembre y de superar dicha ronda, en la Final se encuentra el Paris Saint-Germain y el partido se tiene programado para disputarse el miércoles 17 de diciembre.