ÚLTIMA HORA: El RIVAL de Pumas en la primera ronda de Concachampions 2026

Pumas ya tiene rival para la Concacaf Champions Cup 2026. Luego del sorteo para conocer los cruces de la primera ronda de competencia, el Club Universidad Nacional se va a enfrentar a San Diego FC en el debut de la Concachampions del año entrante, certamen en el que el equipo dirigido por Efraín Juárez va a competir debido a que fue el cuarto mejor equipo tras el Apertura 2024 y Clausura 2025, acumulando 52 puntos.

Luego del sorteo, la escuadra de la UNAM se va a medir al equipo en el que milita Hirving Lozano en un juego con fecha por definir. Entre otros partidos de los equipos representantes de la Liga BBVA MX, el Cruz Azul tiene como rival a Vancouver FC, Rayados de Monterrey se mide al Club Xelajú, América al Olimpia y Tigres a Forge FC. Cabe mencionar que Toluca también jugará la Concachampions 2026, no obstante, los actuales campeones se encuentran en la ronda de 8vos de Final a la espera del ganador de la serie entre Pumas y San Diego.

Formato de la Concachampions 2026

En el formato de competencia, la Copa de Campeones de Concacaf se disputa en una serie de eliminación directa y consta de cinco rondas: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final.

Durante las primeras cuatro etapas del certamen se juegan partidos de ida y vuelta, mientas que la Final se disputa a un solo partido. La primera ronda de la Concachampions 2026 se va a jugar entre el 3 el 26 de febrero del año entrante.

A lo largo de la historia, el Club Universidad Nacional cuenta con tres campeonatos de la Liga de Campeones de Concacaf, mismos que fueron obtenidos en 1980, 1982 y 1989.