Cruz Azul vs Flamengo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 10 de diciembre, juego del Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2025; marcador online

Cruz Azul se mide a Flamengo en la Copa Intercontinental 2025. Luego de ser eliminado del Torneo Apertura 2025 en la instancia de semifinales, el equipo de la Liga BBVA MX encara el llamado Derbi de las Américas que cruza al ganador de la Concachampions contra el monarca de la Copa Libertadores.

El ganador del duelo con sede en Doha, Qatar, se va a enfrentar a Pyramids FC en la Copa Challenger. De superar esa prueba, en la Final aguarda el Paris Saint-Germain, ganador de la UEFA Champions League 2024/25. La transmisión del partido será únicamente por el cana de la FIFA o FIFA+

