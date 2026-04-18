Cruz Azul 1-0 Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 15 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Este sábado 18 de abril del 2026, continua la actividad de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los encuentros que inicia con la actividad del día es el Cruz Azul vs Xolos de Tijuana.

El juego arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc. Un juego en el que los dos equipos buscan poder llevarse la victoria para mantenerse en la pelea por un lugar en los Cuartos de Final.

Alineaciones confirmadas Cruz Azul vs Xolos de Tijuana

Alineación de Cruz Azul

Portero: Mier

Defensas: Campos, Ditta, Piovi

Mediocampistas: Lira, Palavecino, Montaño, Márquez, Carlos Rodríguez y Rotondi

Delanteros: Gabriel Fernández

Alineación de Xolos

Portero: Rodríguez

Defensas: Fernández, Porozo, Ortíz

Mediocampistas: Gómez, Castañeda, Árciga, Zapata y Rivero

Delanteros: Daoudi y Preciado

Así llega Cruz Azul y Xolos de Tijuana

La Máquina llega en el tercer lugar con 28 puntos luego de ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas. Por otra parte, Xolos llega en el décimo puesto con 18 puntos al tener cuatro victorias, seis empate y cuatro derrotas.