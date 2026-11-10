Así fue el momento clave que permitió a Cruz Azul cerrar fuerte el Apertura 2026; no creerás lo ocurrido

El futbol mexicano está teniendo uno de los cierres más interesantes de los años recientes. A lo largo del semestre muchos equipos sorprendieron peleando por puestos de liguilla y en la cima Cruz Azul, América y Chivas pelean por terminar líderes. En ese sentido, se indicó que La Máquina vivió un momento trascendental después de empatar con Pumas en un duelo donde fueron exhibidos en el campo.

¿Qué pasó para que Cruz Azul corrigiera el rumbo en este Apertura 2026?

En medio de las actividades del presente semestre del futbol mexicano, Cruz Azul tuvo un bache de relevancia al acumular 4 partidos sin victoria. Perdieron la Campeones Cup contra Inter Miami, perdieron ante Rayados y empataron ante Toluca y ante los Pumas en el torneo doméstico. Justamente, ese duelo contra los auriazules fue elemental, pues hubo una reunión entre todos los involucrados para salir adelante.

Víctor Velázquez, la directiva, cuerpo técnico y los capitanes del club se reunieron para conversar con franqueza de lo ocurrido. Se indica que se habló fuerte y directo para encaminar de nuevo las cosas, pues lejos de los resultados… el equipo no rendía al nivel esperado. Por ello, desde allí se presentaron cambios y los celestes han cerrado con todo la fase regular.

La Máquina acumula cinco partidos consecutivos con victorias, situación que les deja en sus manos terminar en el primer lugar del Apertura 2026. Incluso, ese duelo ante Guadalajara será una partida adelantada de liguilla, pues enfrentará a dos de los mejores equipos del circuito. Por ello, la gente espera con ansias dicho enfrentamiento.

¿Qué resultados dejarían a Cruz Azul como superlíder?

Una de las claves que muchas veces se comenta en el formato mexicano, indica que lo importante es cerrar fuerte. Por ello, Cruz Azul tiene este panorama por delante para la Jornada 17 de la Liga BBVA MX.