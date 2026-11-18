En estos momentos La Máquina celeste de Cruz Azul es un equipo que volvió de manera total al protagonismo en el futbol mexicano, como lo fue durante décadas. Sin embargo, en 2023 las cosas no marchaban bajo ese panorama… pues la institución se perdió un poco en el camino. Ante eso, uno de los hombres clave para levantar al club desde la cancha fue y es Willer Ditta. Se indica que el colombiano pinta para convertirse en un hombre institucional.

¿Por qué Cruz Azul urgiría de blindar a Willer Ditta?

En los últimos mercados de pases se indica que al menos hubo insinuaciones de un par de clubes para buscar al central colombiano. Sin embargo, Willer Ditta se mantuvo con los celestes y hoy las cosas están encaminadas para firmar un contrato hasta 2029. Con eso en mente, en caso de cumplirse todo ese tiempo en la institución, se habla de un futbolista que ha participado de la dinámica del club durante seis largos años.

Y su importancia dentro de Cruz Azul se concretó en la cancha, pues se convirtió en un líder del equipo. Las garantías en la zona baja le han hecho un hombre de respeto a nivel nacional. Ante eso, los títulos también son parte de su historial con el equipo, pues formó parte de las glorias recientes. En ese sentido, el equipo le ve como un líder en todos los aspectos.

Así, con 28 años, el zaguero sudamericano es nombrado por muchos como uno de los nuevos referentes generacionales. Después de años donde el equipo no encontraba gente con identidad azul, tras los huecos dejados por leyendas como Jesús Corona o el propio Julio César Domínguez… llegan otros como Willer Ditta que han acompañado al equipo durante muchas temporadas.

¿Qué se espera de Cruz Azul y Willer Ditta en este cierre de Apertura 2026?

El primer objetivo es llegar a Zapopan en la Jornada 17 para asegurar el liderato. Mientras que todos concuerdan en que Cruz Azul tiene la obligación de ir por el bicampeonato. En ese sentido, requieren que Willer Ditta y el resto de sus compañeros demuestren su alta calidad futbolística. En esta parte final del semestre, el equipo de Joel Huiqui mantuvo excelentes resultados que le tienen al momento con 5 triunfos obtenidos de manera consecutiva. Y así desean mantenerse en la fiesta grande del futbol mexicano.